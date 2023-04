Pluuto meenutab uue lauluga, et on "Ikka siin"

Uue singliga tuletab Pluuto meelde, et pole viimasest albumist möödunud kolme aasta jooksul kuhugi kadunud, vaid on enda kallal töötanud.

"Väga värske tunne on. Hea on tulla peale uue muusikaga, mille sarnast pole keegi Eestis varem teinud," tunnistas Pluuto. Värske singel on tema sõnul tumedam ja tõsisem, kui varasem materjal ning annab head aimdust sellest, millist kõla on oodata tulevalt albumilt.

Loo video kujutab Pluuto sõnul elu, mida on vahepeal elanud, kuid avalikkuse eest kiivalt varjul hoidnud. Video pani peamiselt kokku Pluuto ise, filmis lähedane sõber, kelle käe all sündis ka "Kohe minek" muusikavideo.