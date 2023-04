36 aastat tegutsenud ansambel Kolumbus Kris: oma stiilist ei saa täiesti välja langeda

Ansambel Kolumbus Kris on tegutsenud juba 36 aastat. "Terevisioonis" olid sel puhul külas ansambli liikmed Andres Oja ja Jaanus Raudkats, kes tõdesid, et aastate jooksul bändis suuri tülisid olnud ei ole.

"Me oleme targad ja rahulikud inimesed," kommenteeris Raudkats pikaaegse bänditegemise saladust. "Ega muidu nii kaua vastu ei peaks," muigas Oja omalt poolt. Siiski nõustusid nad, et loomingulisi erimeelsusi on omavahel ikka esinenud. "Vaidlused, mis viivad eesmärgi täitmiseni," lisas Oja.

Raudkats sõnas, et uusi lugusid teeb ansambel aeg-ajalt juurde, sest muidu muutub bänditegemine ka enda jaoks igavaks. "Ega me päris oma stiilist välja langeda ei saa, aga meil natuke mänguruumi on," arvas Oja, et ansamblil on aastatega ikkagi omanäoline kõla välja kujunenud, mida nende kuulajad juba teavad.

"Me pidasime just plaani, et midagi sellist teha, aga praegu me ei hakka veel välja ütlema," vastas Oja küsimusele, kas nad kavatsevad ka mõne noorema põlvkonna muusikuga tulevikus koostööd teha.

Kolumbus Kris astub sel reedel, 7. aprillil Kukerpillide kontserdil lavale, kus ansamblid esitavad kaks ühist lugu. "Margus Kappel tuleb meile kitarri mängima – ta tahab õudselt kitarri mängida," laususid ansambliliikmed, mis nende reedese etteaste veel eriliseks teeb.