Peeter Oja: väga kahtlen, et "Kreisiraadio" tänasel päeval ekraanile jõuaks

Oja meenutas, et esimene "Kreisiraadio" saade, mis raadioeetrisse jõudis, oli kaks tundi pikk. Kui esimest kaht saadet tegi Oja koos Tarmo Leinatammega, siis alates kolmandast saatest sai duost hoopis trio, sest kampa tuli ka Hannes Võrno.

"Mina käisin ülikoolis ja ma mäletan seda furoori, kui hakati rääkima, et Kukus käib mingi raadiosaade, mida hakati ühikas ikka tubade kaupa kuulama. Lõpuks oli ikkagi nii, et kamp võeti kokku, laua peale kaeti üht-teist ja siis kuulati. Ja see oli ikka ropult naljakas. Me kuulasime ja mõtlesime, et vot need on mehed," meenutas Vilbre, kes liitus "Kreisiraadio" meeskonnaga viis aasta hiljem.

Oja rääkis, et paratamatult käis sketšide juurde ka tegijate enda naer. "See naer tuli sellest, et sa äkki tabasid, kuidas sul endal nii loll mõte sai pähe tulla. See oli nii jabur, et see ajas naerma. Ja kui teine oma mõttekäiguga toetas, oli väga raske."

"Ma teles proovisin alguses neid naerukohti välja lõigata, kui me neid esimesi sketše tegime. Lõpuks sain aru, et see on täiesti mõttetu ja see hakkas selle osaks muutuma," rääkis Vilbre.

Lootust, et "Kreisiraadio" uute osadega vaatajate ette jõuab, Oja ei andnud. "Iga asi saab ükskord mööda," märkis ta. "Kui tänasesse aega panna ja hakata sellist asja tegema, siis ma väga kahtlen, et selline asi ekraanile pandaks," märkis näitleja.

Vilbre lisas, et samuti ei saaks saadet teha 2014. aastal siitilmast lahkunud Tarmo Leinatammeta. "Tema oli see ankur, kes hoidis kolme meest koos."