Katie Melua esineb juulis Maarjamäe lossipargis

18. juulil astub Maarjamäe lossipargis üles hinnatud gruusia-briti laulja Katie Melua. Eestisse saabub Melua uue kontsertturnee raames, kus tulevad esitamisele nii teada-tuntud hitid, nagu "Nine Million Bicycles" ja "The Closest Thing To Crazy", kui ka uus looming järgmisel aastal ilmuvalt albumilt "Love & Money".

Katie Melua teekond muusikamaastikul sai eduka alguse juba 2003. aastal. Tänaseks on lauljatar välja andnud kaheksa stuudioalbumit ning tema üheksas album jõuab fännideni juba järgmise aasta märtsis.

Kui Katie oli 8-aastane, otsustas ta pere kolida Gruusiast Suurbritanniasse. Seal õppis ta selgeks inglise keele ning avastas enda jaoks kirjanduse. "See oli minu jaoks tohutult oluline aeg. Lugesin raamatuid ja imestasin, kuidas see mu enesetundele mõjus. Tänu raamatutele on minu instrumendiks tänaseni just sõnad," lausus Melua.

"Olen äärmiselt pühendunud ja annan endast alati absoluutselt kõik. Kui teed seda, mida armastad, on lihtne liiga palju panustada," lisas laulja, märkides, et nüüd valitseb tema elus täielik tasakaal. Just tasakaal kirjeldab ka tema tulevast albumit "Love & Money", mille nimiloo video on pühendatud Melua Gruusia juurtele.

Melua esimene album "Call off the Search" (2003) tõusis ruttu edetabelite tippu ja seda müüdi ainuüksi Ühendkuningriigis 1,9 miljonit eksemplari. Sellele järgnesid "Piece by Piece" (2005), "Pictures" (2007), "The House" (2010), "Secret Symphony" (2012), "Ketevan" (2013) ning "In Winter" (2016).

"Mäletan hästi, kuidas 2003. aastal minu lugu edetabelite tippu jõudis ja ma mõtlesin, et vaevalt see kaua kestab – pean viimast võtma! Muusikatööstuses muutub kõik väga kiiresti – olen tohutult õnnelik, et saan välja anda juba üheksanda albumi," tunnistas ta.

2021. aastal andis Katie välja oma seitsmenda albumi "Acoustic Album No. 8", plaat pälvis samuti laialdase tunnustuse, saavutades ühtlasi kaheksandat järjestikust korda koha Ühendkuningriigi kümne parima stuudioalbumi hulgas. Samal suvel tegi muusik koostööd viiuldaja, helilooja ja Grammy auhinna võitnud helirežissöör Simon Goffiga nende albumi "Aerial Objects" tarbeks, mis nägi ilmavalgust 2022. aastal.