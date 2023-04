Franz Malmsten avaldas debüütsingli "Thunderstorm"

Näitleja Franz Malmsten avaldas artistinime Franz alt esimese singli "Thuderstorm", mis valmis koostöös Not Overiga.

"Kord olen teile juba laulnud, kuid siis olid maskid mängus. Nüüd tulen kapist välja ja laulan oma näoga," tutvustas Franz, viidates telesaatele "Maskis laulja", mille ta möödunud hooajal võitis.

Franzi esiksingel ei sündinud tegelikult mitte tema initsiatiivil, vaid demoga pöördus näitleja poole produtsent Not Over (Aleksandr Antonov), kes otsis uuele singlile vokaali ja hinge. Franz sõnas, et andis algul kiire graafiku tõttu eitava vastuse, kuid hiljem suutis produtsent ta siiski ära rääkida ja stuudiosse salvestama meelitada.

Lisaks kaasasid Not Over ja Franz loosse taustavokaale laulma Reti Ann Niimanni.