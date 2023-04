Kümme aastat tegutsenud ansambel Ouu: nüüd me teame, mida teeme

Muusikalise kollektiivi Ouu liikmed Tiit Liblik ja Jaan Sinka sõnasid "Terevisioonile", et pärast kümmet tegutsemisaastat tunnevad nad lõpuks, et hakkavad tõesiseltvõetavaks bändiks saama.

"Meile lihtsalt meeldib bändi teha," sõnas ansambliliige Tiit Liblik, mis eesmärgil Ouu tegutseb. "Sisuliselt teemegi selle pärast, et saaksime sõpradega koos aega veeta," lisas ta. Ansamblisse kuulub neli liiget.

Ouu on tegutsenud juba kümme aastat. "Tegelikult me nüüd saame alles käima. Nüüd me teame, mida me teeme," rääkis ansambli teine liige Jaan Sinka, et ees ootavad veel suured plaanid.

Ansambel esmaesitas stuudios ka uut muusikat, lugu pealkirjaga "Paslik kättemaks", mis ametlikult alles tuleval nädalal ilmub. Singli tähistamiseks lõi Ouu omanäolise laulva sünnipäevakaardi, mille prototüüpi nad stuudios saatejuhtidele näitasid.

"Lõpp-produkt on valmitamisel," ütles Sinka. "See lugu tuleb koostöös suurepärase muusiku Florian Wahliga," lisas Liblik.

Ansambel lubas, et sügisel tuleb neil välja neljas täispikk album.