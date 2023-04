Noored võistlesid üle mitme aasta taas Pärnu robootikavõistlusel

Pärnu spordihallis toimuv kahepäevane robootikavõistlus on esimene pääsuke pärast koroonast tingitud mitmeaastast pausi, nii et need ajad, kui Pärnus toimunud Baltic Openil osales 150 last viiest riigist, võivad varsti tagasi tulla. Vex robootikaga saab tegelda 3. klassist kuni ülikooli 1. kursuseni.

"Laps õpibki läbi mängu. See mäng on selles suhtes hea, et siin lapsed ei võistle üksteise vastu, vaid lapsed teevad maksimaalset koostööd. Mõlemad meeskonnad õpivad tegema üksteisega maksimaalset koostööd. Kaks meeskonda tulevad väljakule ja nad peavad koos tegema kõik need ülesanded ära, mis siin erinevate elementidega määratud on, et võimalikult palju oranže litreid saada kogumisalasse," kirjeldas korraldaja, Pärnu Mai kooli infotehnoloogiajuht Hanno Saks.

Igal aastal ehitatakse uued robotid. Tänavused on loodud just selle mängu jaoks. Võistkondi on Tallinnast ja Pärnust Mai koolist, aga kõige rohkem, üle 40 robootikahuvilise lapse tuli Pärnusse võistlema Soomest.

"Viimane kord olime siin umbes neli aastat tagasi, siis oli väga suur võistlus, üle 100 inimese viiest riigist. Covidi tõttu olime pausil, aga nüüd on õige aeg uuesti alustada," ütles Riihimäki robootikakampuse arendusjuht Esa Santakallio.

Seda võistlust loevad korraldajad järgmisel aastal toimuva Baltic Open Vex Challenge'i sissejuhatuseks.