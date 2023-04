Video: Linnateatri uued ruumid on ilmet võtmas

Linnateatri uutes ruumides on palju muutusi: näiteks on tehtud kirjandustuba, kus enne näidendeid loeti, ümber publiku garderoobiks.

Kalda meenutas, kuidas Linnateatri ruumid olid vanasti justkui tema teiseks koduks ning näitas ka kohta, kus tema kunagine garderoob asus. "See vaade on hästi tuttav ja soe."

"Ma ei tea, kas ma niikaua elan, aga eks annab ikka õppida," muigas Kalda küsimuse peale, kui kaua võiks tal aega minna, et renoveeritud Linnateatri käigud uuesti selgeks õppida.

"Praegu tundub kõik imeline," vastas näitleja Külli Teetamm, kuidas ta kommenteeriks Linnateatri uut suurt proovisaali. "Imelik, et siin on aknad. Me oleme harjunud keldrites viibima," lisas Kalda.

"Siin ma tunnen ennast päris koduselt – ma isegi tunnen ära selle ruumi," kirjeldas Nutter Linnateatri väikest saali, mida renoveerimise kägus kõige vähem muudetakse. Näitlejad nõustusid, et vanad detailid majas on armsad ning on tore, et ka neid endiselt hoones leidub.

"Et rohkem inimesi mahutada ja et rohkem teatrit teha," vastas Linnateatri direktor Mihkel Kübar küsimusele, miks on hoonel täiesti uusi ruume vaja. Kübara sõnul hakkavad uued siseruumid välja nägema väga unikaalsed isegi maailma mastaabis. "Väga loodame, et 2024. aasta sügisel saame siin publikut tervitada."