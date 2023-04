Aasta meesartist Hunt: ma hoian meediast eemale

"Tuleb välja, et Hunt on kaval loom," muigas Hunt Reikopi esimese küsimuse peale, et kuidas on võimalik, et osad inimesed, kaasa arvatud tema, ei olnud Hundi tegemistest veel midagi kuulnud. Artist selgitas, et talle väga ei meeldi teles ja raadios esineda ning pigem laseb oma muusikal läbi sotsiaalmeediaplatvormide rääkida. "Vähemalt viis aastat on täie rauaga pandud. / .../ Hea muusika müüb ennast ise ja ei pea kogu aeg figureerima."

Hunt tutvustas, et ta elukohaks on Põlvamaa. "Mul on suur talukompleks, mis nõuab palju hoolt," ütles ta, lisades, et tema hobiks on kalakasvatus, kuid igapäevaleiba teenib ta ikkagi muusikat tehes. Hundi sõnul tuleb rahulik ja vaikne keskkond Põlvamaal ka loomingu puhul kasuks.

Artist sõnas, et esinemistest tal puudust ei ole ja nädalalõpud on tihti täis broneeritud. "Minu kuulajad ei ole ainult noored, vaid neid on igas vanuses," tõdes Hunt, lisades, et muusikat loob ta oma kogemustest lähtuvalt ehk ta teab, millest laulab.

"Selle pärast ma hoiangi meediast eemale," vastas Hunt küsimusele, kas ta ei karda, et inimestel saab temast kui artistist isu täis. "Kui inimene mind kuulda tahab, siis ta võtab ise interneti lahti ja kui ei taha, paneb selle kinni. Siis võib-olla ei saagi villand."

Hunt tõdes, et enne Ukraina sõja algust oli tal mõtteis Vene muusikaturule murda ja hakata Venemaal esinemas käima, kuid nüüdseks on see mõte maha maetud. "Ma tegin tegelikult Eesti-Vene muusikat alguses," ütles ta. "Nüüd ma ei tee enam isegi live'idel venekeelset muusikat."