Liis Lemsalu: lasen päris palju oma intuitsiooni peal liugu

Lemsalu tutvustas, et ta ei olnud alguses üldse kindel, kas loost "Paus" saab tema uus singel. Lugu erines laulja sõnul tema eelnevast loomingust ning ta otsis viisi, kuidas sellega kõige paremini suhestuda. "Paus" tuli lõpuks välja koostöös räpparite Reketi ja Kohvriga.

"Mu intuitsioon oli algselt juba nende peale kinnitunud," rääkis laulja, kuidas "Pausist" arenes välja koostöösingel. Lemsalu sõnas, et kuna ta on juba Reketiga muusikat avaldanud, siis uuele singlile tahtis ta natuke värsket verd lisaks ning nii kutsuski ta Kohvri kolmandaks liikmeks.

"Minu jaoks on alati tähtis luua võimalikult kvaliteetne poplugu, mis oleks loodetavasti ka mängitav ja kuulatav – see on päris keeruline asi," rääkis Lemsalu, uute lugude loomise protsessist. "Üldjuhul lasen ma päris palju liugu oma intuitsiooni peal."

Lemsalu tunnistas intervjuus, et inimesed võtavad oma kohustustest reeglina pausi alles siis, kui juba hilja on. "Paus tuleb võtta sel hetkel, kui sa hakkad tundma, et midagi hakkab vaimselt või füüsiliselt muutuma. Sa ei tunne ennast enam ära sellisena, nagu sa muidu tead end olevat."

"Reisimine on kindlasti üks viis, kuidas teha pausi, aga iga kord, kui on vaja võtta paus, ei tähenda see, et peaksin reisile minema," jätkas ta. "Minu jaoks on paus ka loodusesse jalutama minemine või õues aja veetmine," tõi laulja näiteid, mis tegevused tema mõtteid puhastavad ja keha pingest vabastavad.