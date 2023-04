Metal-bänd Kamelot esineb Tallinnas

Ansambel Kamelot on andnud albumeid välja aastast 1999 – kokku on avaldatud 9 stuudioalbumit, millest viimane ("The Awakening"), ilmus 2023. aastal. Kamelot peab enda loomingut modernseks ja sümfooniliseks metal'iks.

Kuigi Kamelot baseerub USA-s, on liikmete taust rahvusvaheline: liikmed on pärit lisaks USA-le ka Rootsist ja Saksamaalt. Ansambel usub, et rahvusvaheline mitmekesisus eristab neid paljudest teistest ansamblitest.

Kamelotiga koos tuuritavad kõrvalesinejatena kollektiivid Eleine ja Myarth. Eleine looming on tumeda ja müstilise kõlaga sümfooniline metal-muusika. Myrath on aga Tuneesiast pärit bänd, kelle muusika on progressiivsete ja kaasakiskuvate käikudega ning südantlõhestavate sõnadega, millega bänd omanäolise duaalsuse loob. Samuti astub "Awaken the World" tuuril lavale ansambel League Of Distortion – tegemist on solisti Anna Brunneri poolt pandeemia ajal kokku pandud bändiga, kus luuakse tulist modernset metal'it.

Kameloti kontsert toimub 3. aprilli õhtul Tallinnas Helitehases.