Laste Eurovisioon toimub tänavu Nice'is

Möödunud aastal leidis laste Eurovisioon aset Armeenias Jerevanis, kus võidulooks krooniti Prantsusmaa esindaja Lissandro lugu "Oh Maman!". Prantsusmaa võitis lauluvõistluse juba teist korda viimase kolme aasta jooksul.

"Prantsusmaa Televisioon tervitab uhkusega noori artiste kõikjalt Euroopast ja mujalt, et tähistada muusika ühendavat jõudu," sõnas Prantsusmaa Televisiooni juht ja Euroopa Ringhäälingute Liidu esimees Delphine Ernotte-Cunci. "Mul on hea meel, et Prantsusmaa korraldab sel korral Eurovisiooni meie riigi ajaloo- ja kultuuripealinnas Nice'is."

9–14-aastastele lastele mõeldud Eurovisioon toimub tänavu 26. novembril.