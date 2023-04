Vikerraadio 56: Kruuv esitas otse-eetris popurrii kuulajate lemmiklugudest

Raadiokuulajatel oli võimalus sotsiaalmeedia abil anda teada oma lemmiklugudest ning ansambel Kruuv valis saabunud soovide seast mõned välja, sättides need meeleolukaks popurriiks.

Kruuvi ridades mängib ka Vikerraadio enda töötaja, väljastajana ametis olev Villem Rootalu, kes tunnistas hommikuprogrammis, et on ette tulnud ka olukordi, kus varahommikul on pidanud otse kontserdilt tööpostile tulema.

Vikerraadio alustas saadetega 3. aprillil 1967. aastal.