Hurts esineb juulis Tallinna lauluväljakul

Sigulda kontserdile ostetud piletid kehtivad ka Tallinna kontserdil ning neid ei pea ümber vahetama. Kui on soov siiski just Sigulda kontserdile tulla, saab seda teha, kui on soov saada osa mõlemast kontserdist, tuleb üks pilet lisaks osta.

Hurts alustas tegevust 2009. aastal Manchesteris, kui Theo Hutchcraft ja Adam Anderson hakkasid koostööd tegema. Nad pälvis kiirelt tunnustust oma esimese albumiga "Happiness" (2010). Kuus singlit sellelt plaadilt jõudsid edetabelite tippu erinevates Euroopa riikides ning album sai kuldplaadi staatuse Suurbritannias ja Austrias ning plaatinaplaadi staatuse Saksamaal. Kokku on nad avaldanud viis albumit: "Exile" (2013), "Surrender" (2015), "Desire" (2017) ja "Faith" (2020:

Kuula nende seni viimast albumit "Faith":