Jaan Rekkor: mul on omad pahed, aga ma arvan, et olen mõnus vanamees

3. aprillil saab Jaan Rekkor 65-aastaseks. Saates "Hommik Anuga" sõnas ta, et kuigi teatrisse proovi läheb ta rõõmuga, siis etendustega on nii ja naa.

"Mul on omad pahed, aga ma arvan, et ma olen mõnus vanamees," ütles ta ja lisas, et ta on lasknud oma lastel kasvada nii, nagu nad on soovinud. "Ma ei ole neid keelanud ega ka väga kontrollinud."

Kuigi paljud tema sõbrad väidavad, et viimasel ajal on ta rohkem torisema hakanud, siis Rekkor ise sellega ei nõustu. "Ma tunnen, et olen seesmiselt täpselt samasuguseks jäänud, ma olen 45-50 aastat täpselt samasugune olnud, ma olen juba tüdinud endast," tõdes ta ja lisas, et torisemine on aga omamoodi mäng. "Ma ei ole mingi pahandaja või seisukoha omaja, et minu arust on asjad nii, ei, ma püüan mõelda selle peale, et arvajaid on niigi palju, pigem arva vähem ja jälgi mängu, kui on vaja mingit seisukohta kujundada, siis vaata kõigepealt, mida su lapsed arvavad."

Kuigi teatris on ta töötanud üle 40 aasta, siis on tema sõnul hommikuti endiselt päris huvitav tööle minna. "Etendusele, jah, see on nii ja naa, aga kui on tervislik seisund ja toredad kolleegid ees ootama, siis ma lähen küll hea meelega," ütles ta.

Hommikul ärgates avab Rekkor esimese asjana telefonis ilmateate. "Aga mitte ainult ilmateade, vaid ka Eesti Energia rakenduse," ütles ta ja selgitas, et ta on päikesepaneelida omanik. "Ma pean vaatama, mis eelmisel päeval juhtus, kui palju raha taevast alla tuli ja palju särtsu perekond kulutas."

Oma päikesepaneelid pani Rekkor püsti kolm aastat tagasi. "See jama, mis tekkis selle sõja- ja gaashinnaga, oli ka vesi minusugust veskile," ütles ta ja lisas, et ühel hetkel hakkas ta mõtlema, et mingil hetkel tuleb vanadus peale, las ta siis tiksub seal üleval. "Ma ei tea, mis elektrihind teeb ja need paneelid pole nii meeletult kallid ka."