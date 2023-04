Hobiornitoloog: kevadlindudel on tohutu koduigatsus

Saates "Hommik Anuga" oli külas hobiornitoloog Peep Veedla, kes rõhutas, et kevadlindude vahel on pidev võistlus, sest need, kes jõuavad kohale varem, saavad endale parema pesitsuspaiga. Küll aga võib see Veedla sõnul neile lindudele saatuslikuks saada.

Veedla kinnitas, et kõik kevadlinnud pole veel Eestisse jõudnud. "Kui need esimesed soojad ilmad tulid, siis neid justkui visati üle piiri, nad jõudsid mandri peal ka laiali hajuda, aga siis läks jälle külmaks," ütles ta ja lisas, et halvemal juhul peavad linnud isegi tagasi rändama. "Aga kui on veel neid kohti, kus toidetakse, siis metsvindid, põhjavindid ja kuldnokad leiavad mõne toitmisplatsi üles ja saavad hakkama."

"Kevadlindudel on tohutu koduigatsus, kuigi tegelikult on põhjus veel palju proosalisem, sest sa tahad saada omale parima pesitsuspaiga ning selleks sa pead tulema enne teisi," selgitas ta ja lisas, et paljud need, kes tulevad enne teisi, satuvadki aga külma kätte. "Seetõttu võivad nad ka hukkuda, seega linnu elu on ohte täis."

Igaks pesitsushooajaks ehitavad linnud üldjuhul uue pesa. "Suured linnud, näiteks kotkad, toonekured ja kullid, nendel on pesad aastaid ja isegi aastakümneid, aga väikesed linnud teevad ikka uue, mõned liigid teevad algul isegi mitu mängupesa, isalind ehitab poole peale valmis, siis leiab endale pruudi ja hakkab näitama, et vaata, mis ma olen teinud ning naine valib neist mängupesadest ühe välja, mis siis ehitatakse valmis."