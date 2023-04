Nele-Liis Vaiksoo: mäletan, et ma nooremana isegi veidi kartsin Silvi Vraiti

Gerli Padar-Parmas sõnas, et peagi algava kontserttuuri eel läks ta raamatukokku, võttis sealt Silvi Vraidi elulooraamatu ja töötas selle ühe päevaga läbi. "Mind see nii puudutas, mul oli korduvalt kananahk peal," ütles ta ja lisas, et tal oli väga palju äratundmist ja paralleele, millest ta mitte midagi ei teadnud. "Alates sellest, et kui ma olin "Kahes taktis", siis ma laulsin eelvoorus "Amazing Grace'i", Silvi laulis sama laulu esimest korda enda elus Vanemuise laval."

Nele-Liis Vaiksoo meenutas, et tema esimene kokkupuude Silvi Vraidiga jääb 1998. aastasse, kui nad tegid koos kaasa muusikalis "Kuningas ja mina". "Ma mäletan, et ma siis isegi kartsin teda veidi, sest me olime noored, toredad ja uljad tüdrukud, kellel proovis oli kogu aeg nii huvitav ja me jutustasime, seega pidi Silvi meid kogu aeg korrale kutsuma ja mul tekkis seetõttu aukartus tema vastu."

Birgit Sarrap kinnitas, et ka tema puutus Silvi Vraidiga esmakordselt just selles samas muusikalis kokku. "Ma olin Nele-Liisist väiksem, seega ma olin väikeste laste rollis seal," ütles ta ja lisas, et samas oli ka temal aukartus Silvi Vraidi vastu. "Ta oli ikkagi range naisterahvas ja seda enam oli mul au aastaid hiljem teha temaga "Helisevat muusikat", kus ta hoidis ja kaitses mind, kuna tema mängis peanunna ja mina Mariat, siis ta oli seal selline emalik ja hooliv, mis oli täielik vastand sellele."