Jalmar Vabarna: me ei tuurita enam 100 päeva aastas välismaal

Ansambel Trad.Attack! andis sel nädalal välja oma järjekorras viienda stuudioalbumi "Bring It On". Saates "Hommik Anuga" kinnitas Jalmar Vabarna, et sellele plaadile koondasid nad kokku kõik selle, mida nad bändina varem kogenud on.

Jalmar Vabarna kinnitas, et värske albumi jaoks võtsid nad teadlikult palju aega. "Kogu protsess oli ka eelmistest plaatidest erinev, kuna me käisime justkui tööl, sest me rentisime kuuks ajaks stuudio ja käisime esmaspäevast reedeni tööl, kell kümnest hommikul läksime tööle ja kella viieni tegime tööd, kogu aeg lõime, lõime ja lõime," ütles ta ja lisas, et eesmärk oligi pühenduda. "Kuu aega on piisavalt pikk periood, et loominguline vaim tekiks, see ei tule iseenesest, vaid see tuleb tegevuse käigus."

Ta tõi ka välja, et pärast seda tegid nad paar kuud pausi ning võtsid siis uuesti kuuks ajaks stuudio. "Mõlema kuu jooksul me salvestasime ka mingeid kindlaid ideid ja nende salvestuste pealt me panimegi kokku selle albumi," tõdes Vabarna ja mainis, et see oli väga huvitav ja äge protsess.

"Me ei tuurita enam 100 päeva aastas välismaal, me valime natukene hoolikamalt, sest me oleme ka lapsevanemad ja meil on ka elektriarved ning muud mured, siis me otsime hoolikamalt kohti, mõned ägedamad festivali ja kui õnnestub saada, siis lähme, päris iga asja peale seega jooksma ei hakka," mainis ta ja kinnitas, et värskele albumile "Bring It On" tõid nad kokku kõik selle, mida nad bändina varem kogenud on. "Võib-olla seetõttu ta ongi ka värvikam."

"Päris mitu lugu sellel albumil on ka sellised, mida on mõned bändid varasemalt juba teinud ning mis on selles ringkonnas ka teada, seega kui tegime mingid lood valmis, siis korra tekkisid ka ideed, et siia sobiks hoopis araabiakeelne laul ja siia sobiks hoopis grusiinid," selgitas Sandra Vabarna ja lisas, et nad ei planeerinud teha külalisartistidega plaati. "Pigem me lihtsalt tundsime, et mõni lugu lihtsalt nõuab ja tahab midagi juurde saada."

