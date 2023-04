Galerii: saates "Hommik Anuga" on sel nädalal rohkelt muusikat

Saate "Hommik Anuga" on sel nädalal muusikast tulvil: Trad.Attack! tutvustab oma uut albumit "Bring It On" ja Gerli Padar, Nele-Liis Vaiksoo ja Birgit Sarrap avavad Silvi Vraidi laulude õhtu "Selliseks ma jäin" tagamaid.