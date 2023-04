Galerii: saates "Kümme kaadrit" on sel nädalal külas Elisabet Reinsalu

Elisabet Reinsalu on Panso preemia ja Kristallkingakese auhinnaga pärjatud näitlejanna, keda on korduvalt tunnustatud kolleegipreemiatega. Töö eest televisioonis on ta kolmel korral valitud parimaks teleseriaali näitlejannaks.

Kristjan Jõekalda juhitud "Kümme kaadrit" on ETV2 eetris laupäeval, 1. aprillil kell 21.20.