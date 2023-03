R2 mini-live: Villemdrillem

"Ma pabistan, sest ma ei ole seda mitte kunagi esitanud," rääkis Villemdrillem oma emotsioonidest vahetult enne etteastet. Ta tunnistas, et peab esinedes telefonist sõnu maha lugema, sest laul on veel niivõrd värske ta jaoks.

"Ma ei tee diktsiooniharjutusi," sõnas räppar, et tavaliselt õpib ta loosisesed hingamised ja muu loo etteastega kaasvena jooksvalt seda salvestades ära.

Villemdrillem lausus, et alguses ei olnud tal plaani teha lugu, kus on mitmeid viiteid jalgpallile, aga nii lihtsalt läks – see tundus loo instrumentaaliga, mille lõi Karl Killing, hästi kokku sobivat.

"Mul oli pinge, et nii pikk paus oli – viimati tuli mul uus laul välja vist suve lõpus," sõnas räppar, et seetõttu sai "Kinnisilmi" valmis väga kiirelt: vaid umbes kuu ajaga.