Louis Tomlinsonil ilmus dokumentaalfilm "All Of Those Voices"

Endise poistebändi One Directioni liikmel Louis Tomlinsonil, kes esineb septembris ka Tallinnas, ilmus dokumentaalfilm "All Of Those Voices".

Tomlinsoni dokumentaalfilmi režissöör on Charlie Lightening, kes on teinud muu hulgas ka Liam Gallagheri dokfilmi "As It Was". Just selle filmi esilinastusel Tomlinson ja Lightening kohtusidki.

Tomlinson võttis esmalt režissööriga ühendust, et temaga koostöös muusikavideosid teha, ent kuna mehed said omavahel hästi läbi, jätkus nende koostöö ning varsti otsustati ka dokumentaalfilm vändata. "Tomlinson tundus mulle väga tark oma vanuse kohta ning tal oli oma lugu rääkida," põhjendas Lightening. "Ma ei arvanud aga, et filmine kõkkuvõttes neli aastat järjest."

"Ma usun, et ta endiselt igatseb bändis (One Directionis – toim) olemist," sõnas režissöör. "Louis hoiab oma eraelu privaatsena ja ma arvan, et inimesed üllatuvad, kuidas ta selles dokfilmis end avab."

Tomlinson avaldas oma debüütalbumi "Walls" 2020. aastal, millegi ta soovis ka tuurile minna, ent pandeemia tõttu jõudis ta vaid kaks kontserti anda. See viis omakorda artisti ideeni korraldada pandeemia ajal veebikontsert, millele ta müüs rekordilise arvu pileteid: 160 000.

Nüüdseks on Tomlinson oma esimese maailmaturnee lõpetanud ning valmis alustama peagi uut tuuri pealkirjaga "Faith In The Future", mille raames ta ka 5. septembril Eestisse jõuab. Turnee pealkiri on inspireeritud artisti teisest stuudioalbumist, mis möödunud aasta novembris ilmus.