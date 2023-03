Kevad toob ERR-i kanalitesse rohkelt uusi sarju

Sel kevadel jõuab vaatajate ette kirev valik uusi sarju ETV, ETV2 ja ETV+ vahendusel, mis lisaks telekanalitele on nähtavad ka Jupiteris.

"Solsidan" ETV-s alates 10. aprillist

Muhedas Rootsi draamakomöödias "Solsidan" keerleb elu Stockholmi äärelinna kodudes, puudutades argiseid teemasid, mis tuttavad paljudele. Kõik algab, kui keskealine hambaarst Alex kolib koos näitlejannast kaasaga tagasi oma lapsepõlvekoju. Ema on maja küll pojale jätnud, kuid ta ise ei kiirusta sealt lahkuma. Nende naabriteks on Alexi edukas lapsepõlvesõber Fredde ja tema naine Mickan, kes on jõukama rahva piirkonnas märksa paremini kohanenud.

"Karen Pirie" Autor/allikas: Pressimaterjal

"Karen Pirie" ETV-s alates 21. aprillist

Aprillis astub ETV krimireedesse uus noor naisuurija Karen Pirie (Lauren Lyle), kelle ülesandeks saab lahendada mõrvajuhtum, mille niidid viivad aastakümnete taha. Šotimaale viiv sari põhineb Val McDermidi populaarsel krimiromaanil.

"Unistuste maja" ETV-s alates 22. aprillist

Uus Saksa ajastusari viib legendaarsesse Berliini kaubamajja, kus hargneb tõsielul põhinev sündmusterohke lugu. Provintsist pärit Vicky Maler suundub parema elu otsinguil Berliini, mis meelitab 1920. aastatel oma glamuuri ja säraga, kuid pealispinna all lokkab vaesus ja kuritegevus. Tööd otsides jõuab ta peatselt avatava kaubamajani, mille avamist ähvardab aga nurjata kohalik pank.

"Unistuste maja" Autor/allikas: Pressimaterjal

"Meie maja" ETV-s alates 25. aprillist

Neljaosaline Briti põnevussari, mis põhineb Louise Candlishi samanimelisel menukal trilleril. Põnevas lühisarjas saabub noor abielunaine Fi (Tuppence Middleton) ühel heal päeval pahaaimamatult koju, kuid avastab siis, et kõik asjad on kadunud ja maja ise maha müüdud. Paanika kasvab veelgi suuremaks, kui naine ei saa kätte oma võõrandunud abikaasat Brami (Martin Compston).

"Annika" ETV-s alates 30. aprillist

Pühapäevades hakkab ETV ekraanil tegutsema inspektor Annika Strandhed (Nicola Walker), kes Glasgow'sse naastes määratakse meremõrvade üksuse juhiks. Töö- ja pereelu tasakaalus hoida üritades peab ta oma ebatavaliste uurimismeetodite ja omapärase huumorimeelega lahendama Šotimaa vetes toime pandud kuritegusid.

"Söekaevurid" ETV2-s alates 30. märtsist

Neljapäeva õhtutes pakub ETV2 maailmaklassika ainetel valminud draamasarja, mille aluseks on Émile Zola 1885. aastal ilmunud romaan "Germinal". Montsou kaevurid riskivad nigelate ohutusnõuete tõttu pidevalt eluga, kuid parema elu nimel ollakse valmis ka võitlusesse astuma.

"Söekaevurid" Autor/allikas: Pressimaterjal

"Harry Palmer. Ipcressi toimik" ETV2-s alates 20. aprillist

"Söekaevuritelt" võtab järje üle stiilne põnevussari, mille lugu hargneb kuumadel kuuekümnendatel. Berliinis teeniv Briti sõdur jääb hangeldamisega vahele ja saadetakse vangi. Kui kaduma läheb tuumateadlane, pakub Briti luure Palmerile võimalust vanglast pääseda ja hakata nende heaks tööle. Nutikas noormees haarab võimalusest kinni, aimamata, kuhu ennast mässib.

"Kardemonikohv" ETV+-is alates 23. aprillist

Ukraina ajalooline kostüümidraama, mis viib 19. sajandi Lvivi. Lihtsatest oludest pärit Anna unistab suurest armastusest, kuid peab pere soovil abielluma kohaliku kaupmehe Marykaniga. Neiu maailma lööb aga paigast kohtumine kõrgemast klassist härrasmehega, kelle vahel areneb vastastikune sümpaatia ja keelatud armastus.