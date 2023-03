Tudengid koguvad projekti "Kevadkoputus" raames taas annetusi

Sel pühapäeval, 2. aprillil toimub "Kevadkoputamise" projekt üle-eestiliselt vabatahtlike tudengite eestvedamisel. Aktiivsed tudengid tegutsevad Harjumaal, Pärnumaal, Viljandimaal, Tartumaal ja Võrumaal.

Niinemets sõnas, et tänavuste kogutud annetustega loodetakse remontida ja teha korda SOS Lasteküla majad, millest osad on juba 30 aastat vanad ning mõned vanemadki.

"Kui süda on õige koha peal, siis kuidas ma saan ära öelda sellisele organisatsioonile, mis tegeleb nii õilsal eesmärgil. See ei ole lihtne töö, mida need inimesed teevad," põhjendas Niinemets, miks tema "Kevadkoputuse" eestkõnelejaks hakkas.

Möödunud aastal koguti "Kevadkoputuse" tulemusel noori toetavale vestlusplatvormile sova.ee 37 000 eurot. "Eesmärk on 45 000 eurot," rääkis Niinemets, palju võiksid aktiivsed noored sel aastal annetusi kokku koguda. "See tundub algul suur summa, mida ühe päevaga kokku saada, aga 150 tudengit on seitsmes maakonnas liikumas, seega teades, kui hästi nad suudavad Ameerika raamatumüüjatena tööd teha, siis peaks ka see eesmärk olema täidetav."

Süvaorg lausus, et ka tema jaoks oli esimesel aastal üllatav, et tegelikult Eesti inimesed kuulavad tudengeid hea meelega, kui nad projeketi raames ukselt uksele raha kogumas käivad. "Kuulatakse väga hästi."

"Eesti inimesed on tegelikult väga abivalmid / .../ ma usun, et see on küll teema, mis peaks inimesi kõnetama," lisas Niinemets.