Trad.Attack!-il ilmus album "Bring It On"

Ansambel Trad.Attack! andis reedel välja viienda stuudioalbumi "Bring It On", millel teevad kaasa külalismuusikud nii kodumaalt kui ka Kanadast, Iisraelist ja Gruusiast.

"Meie uue albumi teekond on kantud muutustest nii meis endis kui ka muusikas ja maailmas meie ümber," selgitas bändi laulja ja torupillimängija Sandra Vabarna. "Eriti tore on uuel albumil tervitada ka meie välis- ja kodumaised sõpru. Albumil teevad kaasa nii Gruusia vokaalkoor Iberi, Kanada folk-pop bänd The East Pointers, Iisraeli päritolu muusik ja Yemen Bluesi frontman Ravid Kahalani kui ka mitmed eestlastest muusikud."

"Loomulikult kuuleb uuel albumil seto leelot, aga ka külmavärinaid tekitavalt ägedaid elektri- ja basskitarrikäike Laur Joametsalt ja Martin Laksbergilt," lisas bändi kitarrist Jalmar Vabarna. "Väga äge on tuua minevik ja olevik lugudesse kokku ning luua midagi täiesti omanäolist ja uut!"

"Andsime endale "Bring It On" albumiga loomingulise vabaduse vaadata, kuhu uued mõtted, instrumendid ja koostööd meid viivad," sõnas bändi trummar Tõnu Tubli. "Aastatepikkuse töö ja lugematute stuudiotundide tulemuseks on 11 lugu albumilt, mida julgeme nimetada oma seni parimaks!" rõõmustab ta.

Trad.Attack! tutvustab uusi lugusid elavas esituses 6.-30. aprillini kestval "Bring It On" albumiesitlustuuril, mille käigus külastatakse kõiki Eesti maakondi ja antakse kokku 15 kontserti. Lisaks värskele muusikale kõlavad bändi esituses ka tuntud hitid varasematelt albumitelt.