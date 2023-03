Pernova loodusmaja avas uue veemaailma

Kaks aastat tagasi aprillis oli Pernova loodusmajast ajakirjanduses palju juttu, sest siis said töötajad mereakvaariumi kolimisel mürgistuse.

Mageveemaailma hakati loodusmajas sisse seadma aasta eest ja nüüd on hulk akvaariume maailma eri paigust toodud kaladega täidetud.

"Näiteks Amazonase jõgikonnast, Aafrikast ja ka Austraaliast. Ja ühes konkreetses akvaariumis me püüame jäljendada sealseid biotoopseid tingimusi. Näiteks taimestik on võimalikult sarnane, samuti ka veekeskkond oma keemiliselt koostiselt. Meil on mageveepooles eksponeeritud pea 30 kalaliiki kümnes akvaariumis. Huvitav on see, et neile kaladele meeldib nende akvaariumides ja osa neist on hakanud ka järglasi saama," selgitas Pernova hariduskeskuse akvarist Andry Kikkull.

Uus mereveeakvaarium on olemas, aga see on veel tühi. Mõne aja pärast tuuakse sinna uued korallid.

Kahe aasta tagusest õnnetusest on kollektiiv palju õppinud. Andry Kikkull oli mürgituse tõttu suisa haiglas.

"Me õppisime sellest päris palju. Põhiline õppetund oli see, et üht mereakvaariumi ei saa kiirustades üles panna," ütles ta.

Kalad pole loodusmajas ainus vaatamisväärsus – seal on lindegi. Viirpapagoid ja lembelinnud on jõudnud sinna niimoodi, et pered, kes mingil põhjusel ei soovi või ei saa neid enam pidada, on tulnud neid pakkuma.

Viirpapagoid on seltskondlikud linnud – suures puuris koos olles on neil huvitav ning suur sidistamine ja suhtlemine käib pidevalt. Aga mõnikord saadakse üksteise peale kurjaks ka. Lembelinnud on puuris kahekesi ja praegu pisut tujutud, sest neil vahetati just puuri ja nad pole uues veel harjunud.