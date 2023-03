"Ringvaate" Terasmikrofoni pälvis Ülle Lichtfeldt

"Ringvaade" annab alates 2014. aastast välja auhinda Terasmikrofon, millega tunnustatakse teatripäeval üht Eesti näitlejat või lavastajat, kelle intervjuu andmise lahkus, oskus otse-eetris särada ja mängulisus on toimetusele kogu hooaja jooksul kõige parema mulje jätnud.

Tänavused Terasmikrofoni nominendid olid Lauri Liiv, Viire Valdma, Ülle Lichtfeldt, Tambet Tuisk, Mait Malmsten ning kolmekesi koos Jan Uuspõld, Peeter Oja, Sepo Seemann.

Lichtfeldt oli tunnustusest pisarateni liigutatud ning ütles, et igasugune tunnustus on inimesele vajalik, ükskõik, millist tööd ta teeb.

"Mina ütlen ikka alati, et tee lollile pai, siis loll jaksab," ütles Lichtfeldt tunnustusest teada saades, märkides, et kõik inimesed vajavad tegelikult pai.

"Aga see pole ju ainult minu – kaameramehed, sina (Grete Lõbu - toim), kõik inimesed, kes mu ümber on, kes aitavad alati tõsta mind. See on nii äge tegelikult küll," rääkis ta.

Lichtfeldt ütles, et tajub ka laval olles publiku armastust. "See on minu töö ja see on minu publik ja kui poleks publikut, kes mind armastab, kes ma siis üldse oleks," sõnas ta.

Ka Indrek Saar oli abikaasa saadud tunnustusest liigutatud. "Läbi Õnne 13, teatrirollide inimesed tulevad ja tunnustavad mind, et mul on nii tore ja äge abikaasa. Ma olen saanud neid komplimente palju vastu võtta ja olen selle eest tänulik," ütles Saar.

Varem on Terasmikrofoni pälvinud Piret Kalda, Jan Uuspõld, Tiit Sukk, Märt Avandi, Juss Haasma, Anne Veesaar, Gert Raudsep, Mart Müürisepp ja Tõnis Niinemets.