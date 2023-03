Tänavuse EFTA gala õhtujuhid on Saara Pius ja Franz Malmsten

Kokku jagatakse 14. aprillil toimuval pidulikul EFTA galal 31 auhinda, millest 16 filmikategoorias ja 15 telekategoorias.

Kategooriate väljaselgitamisel teeb koostööd oma valdkonna professionaalidest koosnev žürii.

Filmižürii kandidaadid esitavad tänavu erialaliidud ning teležürii kandidaadid telekanalid.

Piusi sõnul on ta alati unistanud mõne suure telesõu juhtimisest. "Oleme sel korral EFTA-t juhtimas kahekesi ning juba see on midagi täiesti teistsugust kui eelnevatel aastatel. Proovime pakkuda varasemale vastukaaluks omalt poolt värskust ja uudsust," lisab Saara.

Malmsten lisas, et gala juhtimine tähendab suurt vastutust ja põhjalikku eeltööd. "Usun ja loodan, et oleme oma ülesannete kõrgusel," ütles ta.

Eesti filmi- ja teleauhinnad 2023 peakorraldaja on Eesti Filmi Instituut.

Pidulikust galast toodab ülekande Eesti Rahvusringhääling ning ETV kannab galat üle.