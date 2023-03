Noore muusiku Silver Jusilo uus singel räägib inimlikust kartusest teha vigu

Jusilo võttis osa ka 2022. aasta Eesti Laulu valimiselt, kus tema lugu "Elu rüpes" veerandfinaali jõudis. "Praegu ma olengi täiskohaga muusik – kirjutan muusikat ja annan seda nii palju välja, kui vähegi tuleb," tutvustas ta end.

Muusik sõnas, et tal oma bändi veel ei ole ning seega tuleb n-ö digitaalse bändiga hakkama saada, mille produtsent Markus Palo talle loob. "Ta lisab trummid, klahvid ja kõik ilusa, mida tausalt kuuleb."

"Õnneks nendega mul muret ei ole," muigas Jusilo küsimuse peale, kas produtsent peab lugudes vahel ka tema sisselauldud noote parandama.

Jusilo esitas "Terevisioonis" kaks lugu, millest viimane oli tema kõige uuem kevadine singel "Maailma". Lugu räägib muusiku enda elust ja on inspireeritud armastusest. "Kui sa tunned, et kõik on nii hästi, aga samas on ikkagi inimlik kartus sees, et midagi võib valesti minna," kommenteeris ta tunnet, millele lugu viitab.