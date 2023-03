Kevadine Tallinn Fashion Week paneb uutele moeloojatele rohkem rõhku kui mullu

"Meil pole ühelgi Tallinn Fashion Weekil olnud nii palju uusi tegijaid laval kui tänavu. See on väga rõõmustav, kuna üks Tallinn Fashion Weeki eesmärkidest on just uutele disaineritele võimaluse andmine," ütles peakorraldaja Anu Kikas.

Viimastel kuudel populaarsust kogunud Nora Isle tähistab Tallinn Fasion Weekil moeetendusega "TFW" brändi esimest sünnipäeva. Veel saab laval näha värsket hubaste riiete brändi Oomyo ja rannariiete disaineri Anastassija Balaki kollektsiooni.

Moenädala raames astuvad üles ka juba aastaid tegutsenud disainerid nagu mässava käekirjaga Toivo Freeman Pilt ja glamuurne Gerli A. Chantelle ning samuti oma fännibaasi kujundanud Zack Marques.

Traditsiooniliselt näitavad oma uusi kollektsioone kevadise moenädala raames ka Mammu Couture ja Alexanderling. Mitmed korrad on oma loomingut moenädala laval esitlenud Brand NO.8, Liina Stein, Donna Nordica, keda ka sel korral näha saab, ja teist korda toimub loomasõbralik MTÜ Loomuse moeetendus. Samuti on teist korda moenädalal Siret Design ning ka mõni aeg tagasi brändiuuenduse läbi teinud Ivo Nikkolo viib oma etenduse läbi.

Tallinn Fashion Weeki programm

Reede, 31. märts

Kell 18 Alexanderling, Loomus

Kell 19.30 Zack Marques, Mammu Couture

Kell 21 Siret Design, Brand NO.8

Laupäev, 1. aprill

Kell 16.30 Toivo Freeman Pilt, Donna Nordica

Kell 18 Anastassija Balak, Oomyo

Kell 19.30 Gerli A. Chantelle, Nora Isle by Mariann Saar

Kell 21 Ivo Nikkolo, Liina Stein