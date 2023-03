Drum'n'bass'i produtsent ja DJ Zigi SC esineb Tallinnas

Zigi SC esineb Tallinnas üritustesarja "Podwall" raames, kus astub kahel laval üles 17 artisti kolmest riigist.

Zigi SC on Tšehhist pärit DJ ja produtsent, kes mängib iganädalaselt muusikat klubides üle Euroopa. Ta on avaldanud lugusid mitmete plaadifirmade alt nagu Hanzom Musix, Close 2 Death ja Empire Recordings ning tema DJ-set'id on kõlanud Euroopa drum'n'bass'i festivalidel, nagu näiteks Let It Roll ja Spring BassJam.

"Podwalli" üritusel astuvad üles ka mitmed kohalikud artistid, teiste seas Raadio 2 saate Tjuun In eestvedaja L.Eazy, üritustesarja Džungel peakorraldaja Reglok ja elektroonilisele muusikale pühendatud festivali Kõu peakorraldaja Lauri Kütt.

Üritust korraldab Tallinna DJ-kogukond Attic Bass koostöös kollektiividega Art of Nature ja Rave X Press.