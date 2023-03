Artur Raidmets: räpp on tänapäeva kuplee

Muusik Artur Raidmets rääkis Vikerraadio hommikuprogrammis kupleetekstide populaarsusest läbi aastate. Ta lisas, et tänapäeva kupletistid on räpparid.

"Kuplee ei tohiks kellelgi tuju ära rikkuda – see ei tohiks olla surmtõsine ja väga õel," tutvustas Raidmets, et kupleetekstid on pigem natuke leebemad teksid, kus teineteist neljatledes tögatakse, kuid otseselt mutta ei tambita.

Raidmets sõnas, et Priit Aimla tema arvates üks parimaid Eesti kupletiste. "Praegu kindlasti inimesed ei mäleta neid laule, aga ta kirjutas väga vahvaid asju," viitas ta ajale, mil Eesti taasiseseisvus. "Kuplee oli hästi popp, sest siis võis juba kõigest rääkida," meenutas ta. Aimla oli ansambli Talong liige ja kirjutas tekste teistele artistidele. "Tema parimad tekstid on ka Rock Hotelile, Ivo Linnale ja Apelsinile omal ajal kirjutatud," lisas Raidmets.

Raidmets nõustus, et tänapäeva kupleebändidest väärib mainimist Lonitseera, kelle laulutekstides on huumorit ning on olemas ka kindel sõnum. "Kuplee peab läbi nalja panema inimest mõtlema ja kaasa elama sellele, millest lauldakse," ütles ta, et Lonitseera saab sellega väga hästi hakkama.

"Kui tänapäeva kupleest rääkida, siis ma jõuan ikkagi räppariteni välja – nemad teevad seda lihtsalt teises vormis," arvas Raidmets. "Genka ja Nublu on tänased kupletistid."

"Nüüd on tulnud juba teine äärmus sisse, sest inimesed solvuvad ja ütlevad, et see ei ole korretkne," rääkis Raidmets, et tänapäeval võib olla keeruline kupleetekste kirjutada, sest inimesed solvuvad lihtsamini. "Nendes piirides on raske kombata."