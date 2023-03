Raplas toimub suvel uus pop- ja räppmuusikale suunatud noortefestival Chainz Fest

Uue festivali eesmärk on tuua Raplasse üheks õhtuks hip-hop-festivali melu ja anda kohalikele ja vähemtuntud artistidele võimalus esineda. "Soovime pakkuda kohalikele noortele võimalust nautida kvaliteetset muusikat ning samuti tõsta Rapla noorte enesekindlust ja eneseväljendusoskusi," ütles ürituse korraldaja ja Chainz Recordsi esindaja Marko Kaldma.

Chainz Festi peaesinejad on Pluuto, Margiiela, Säm ja Kaw. Festivalil on oma esinemist kinnitanud ka Judopoiss, Ariel, Maakuu, V2ike Tom ja räpiduo Tops x Maison. Korraldajad kinnitasid, et kava sisaldab veel mitmeid etteasteid ja üllatusesinejaid.

Chainz Fest leiab aset 15. juulil Rapla kultuuriklubi Baas sisehoovis. Korraldajad sõnasid ka, et soovivad festivalist välja arendada kultuuriklubi Baas üritustesarja, mis aitaks kohalikku muusikaskeenet aktiivsemana hoida.