Liis Lemsalu avaldas uue videosingli koostöös Reketi ja Kohvriga

"See kooslus toimis esimesest hetkest," ütles Liis, kelle poolt tuli algne loo idee. "Kui Liis helistab, siis sa ei ütle ei. Nii ongi," lisas Kohver.

"Olen nii Liisi kui ka Kohvriga eraldiseisvalt laule kirjutanud, aga seekord läks selles mõttes huvitavalt, et loo idee oli kuskil Liisi sees peidus ning see ilmutas end salajaste märksõnade kaudu ja keeles, mida mina näiteks ei räägi," meenutas Reket. "Aga käisin korraks teisel pool maakera ning Tallinnasse naastes olid mul sõnad suus ja tekstid valmis, sest nüüd teadsin täpselt, millest jutt käis. Märgiline."

Lemsalu sõnul oli "Pausi" idee vormimisel üheks suureks võtmesõnaks baar Speakeasy, mille asukohta teavad vaid teatud inimesed. "See lugu räägib sellest, kuidas teatud kohad suudavad inimese päevase maski maha koorida ja toovad välja tema "tegeliku mina" – ehk kohtadest, kus liiguvad saladused ja salajased soovid," seletas ta.

Loo kaasautoriteks on produtsent Gevin Niglas ja Eesti Laul 2023 finalist M Els. ""Pausi" tegemine oli umbes nagu lumememme veeretamine. Lühikesest viisijupist sai lõpuks suur ja mitmetahuline koostöö andekate artistide vahel," lausus Niglas. "Reket, Liis ja Kohver on artistidena küll pigem erinevatest maailmadest, kuid "Pausis" jõuavad need maailmad ilusasti kokku ja täiendavad üksteist."

Värske muusikavideo režissöör on Johannes Veski.

Lemsalu, Reketi ja Kohvri ühissinglit "Paus" saab esmakordselt live-esituses näha reedel, 14.aprillil EFTA auhinnagalal, mille teleülekanne on ETV eetris.