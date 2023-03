Piltuudis: Tallinna lennujaama klaver lendab koos Alikaga Liverpooli

29. märtsi varahommikul transporditi Tallinna lennujaama reisiterminalist ära Estonia klaver, eesmärgiga saata see koos Eesti Laulu võitja Alika Milovaga Liverpooli Eurovisioonile.

Tallinna lennujaam sõnas sotsiaalmeedias, et reisiterminali klaver transporditi hommikul õrnalt ja ettevaatlikult klaverivabrikusse, kust see edasi Liverpooli toimetatakse.

"Peagi pannakse see teele Liverpooli, täpsemalt Eurovisiooni lavale," teatasid nad, lootes, et Alika toob just lennujaama klaveriga lauluvõistluse võidu koju.

Sotsiaalmeedias kinnitati ka, et peale Eurovisiooni tuuakse Estonia klaver lennujaama tagasi.