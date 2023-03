Kelli Uustani uuest albumist: armastuse keeled on erinevad ja sellest tuleb palju arusaamatusi

"Mulle meeldib aega võtta," kommenteeris Uustani uue plaadi loomise protsessi ning miks see tal paar aastat aega võttis. "Seekordne album on kõige rohkem autobiograafilisem," kinnitas laulja, öeldes, et vanusega areneb eneseväljendusvõime.

Uustani sõnul on tema kolmandal stuudioalbumil "Hinge tõmme" omajagu koomilisi lugusid, mis on saanud šnitti meeste ja naiste erinevustest. "Armastuse keeled on erinevad ja sellest tuleb hästi palju arusaamatusi ning saab nalja ka," sõnas laulja.

Uustani lisas, et mida rohkem inimese elus toimub, seda rohkem on ka potentsiaalset materjali, millest lugusid kirjutada.