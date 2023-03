Henrico avaldas uue singli "Külmad käed"

Henrico ja Ilves sõnasid, et esmakordne koostööprojekt sujus neil ladusalt ning tulevikus võib nende sulest veelgi ühiseid singleid oodata.

Henrico tunnistas, et esimese singli avaldamine oli talle justkui eksperiment, kuid tänaseks on ta kindel, et soovib muusikamaailmas järjepidevalt tegutseda ning end kuulajatele üha enam avada.

Möödunud aastal pälvis Henrico lugu "Pilkude eest" (koostöös Not Overiga) Raadio 2 Aastahitil 28. koha.

Oma emotsioonid ja mõtted aitasid Henrico uuel singlil sõnadeks vormistada Steven Ilves ja Merilin Jõnts (mänedžer). Loo miksis ja masterdas Sander Sadam.