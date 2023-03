Pääru Oja: näitleja on kõige huvitavam laval

Oja tõdes, et suur roll see kohe kindlasti ei ole – tal on kahes osas kaks stseeni. Tegemist on fantaasiasarjaga ja Oja kehastab sarjas Mogensi-nimelist tegelast. Mõlema stseeni harjutamiseks kestsid proovid umbes kaks nädalat.

"See oli kihvt aeg, sest need mehed olid väga profid [tegemist oli kaklusstseenidega – toim]. Need olid mehed, kes olid teinud järjest John Wicki filme. /---/ Võitlusstseen on nagu tants – sammud, õigel ajal reageerimised, tehnilised keerukused ... ajastus ja asjad peavad olema ikkagi täpselt õiged ja kõik peab olema turvaline."

Ta tunnistas, et talle meeldib väga rollide jaoks õppida uusi asju. Kuigi tal oli oma kaskadöör olemas, siis tahtis ta teha võitlust ise stseenis nii paljudes kaadrites kui võimalik ning kaskadöör lõpuks vist löögile ei pääsenudki, meenutas ta.

Oja tõdes, et ei tunne, et ta peab end iga järgmise taolise rolli jaoks müüma. "Ma arvan, et iga eelnev töö on su järgmine töö ehk kui sa teed oma tööd hästi, siis ma usun, et ka pannakse tähele."

Samas ei taju ta, et oleks Netflixi sarjades ülesastumisega saanud hakkama millegi eriti suurega. Ta usub, et näitleja on siiski kõige huvitavam laval. Suvel püüabki ta teha nii palju teatrit, kui vähegi annab.