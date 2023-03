Villemdrillemil ilmus uus singel "Kinnisilmi"

"Laul sündis päris ootamatult. Teadsin, et mingit house'i asja tahaks see aasta teha ja selle aasta esimese singliga kohe läkski nii. Plaan oli teha selline rahulikum ja põksulikum asi, lõppes sellega, et mingi kulminatsiooni ikkagi lõpus sai, aga mitte midagi liiga ekstravagantset," sõnas Villemdrillem ja lisas, et talle selline suund ja kõlla mulle meeldib. "Eks näis, mis rahvas arvab, aga vahel on tore ka nii asju teha, et vahet pole, mis teised ütlevad."

Loo video on teinud Patrik Prints, kes on ka varem teinud ka lugude "Niiea", "Drill(em)" ja "Uus biisi" videod. "Seadsin endale ülesandeks läbi selle video tuua vaatajateni kõike peol toimuvat ja osaliste emotsioone võimendatud kujul, kontrastsed tunded, vaikus ja melu," sõnas ta.