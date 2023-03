Kanada rock-bänd Three Days Grace esineb taas Tallinnas

14. juunil esineb Kanada rock-bänd Three Days Grace taas Eestis, sel korral Tallinnas klubis Helitehas.

Three Days Grace jõuab Eestisse kontserttuuriga "Revolutions Live Tour", mille käigus nad esitlevad oma seni viimast albumit "Explosions". Tegu on bändi seitsmenda stuudioalbumiga, mis ilmus möödunud aasta mais.

Kolm Thee Days Grace'i albumit on tõusnud kolmekordsesse plaatina staatusesse ja 12 korda on bändi nomineeritud Kanada muusikaauhinnale Juno. Three Days Grace alustas tegutsemist 1997. aastal, bändi liikmed olid Adam Gontier (vokaal), Neil Sanderson (trummid, taustavokaal) ja Brad Walst (bass). 2003. aastal liitus bändiga kitarrist Barry Stock. Adam Gontier lahkus bändist 2013. aastal ning laulja kohta pakuti Brad Walsti vend Mattile.

