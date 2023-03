Terminaatori endine kitarrist: Kreem on meeletu tahtejõuga ja osaliselt väga õrn

Terminaatori endine kitarrist Arno "Arch" Veimer meenutas aega, mil tema ansamblis kitarri mängis ja laulusõnu kirjutas. Veimer kommenteeris, et tema endine bändikaaslane, solist Jaagup Kreem, pole aastate jooksul muutunud ning on endiselt meeletu tahtejõuga ja osati ka väga õrn mees.

Terminaatori asutaja kitarrist Arno Veimer ehk Arch rääkis esimest korda bändi tegeliku kogunemise loo Sten Teppani raadiosaatele ning Jaagupi fenomenist kollektiivi elushoidjana.

Veimer kirjutas Termonaatorile bändi algusaastatel laulutekste ning sõnas, et on siiani suur luulehuviline. "Luules peavad olema riim, rütm ja head kujundid," kirjeldas ta. "Kui Lauri Räppi lugeda, siis seal on selge, arusaadav mõte – kõik on väga hea," tõi Veimer näite, kelle tekste talle lugeda meeldib. Ta muigas, et võib-olla meeldib talle seetõttu selgesti mõistetav luule, sest oma "oma aega" kinni jäänud.

"Meeletu tahtejõuga, avatud, osaliselt väga õrn, ja nagu näha, siis ka edasipüüdev mees," kommenteeris Veimer Jaagup Kreemi. Ta sõnas, et Kreemi iseloom ei ole aastate jooksul muutunud – muutunud on vaid, see, et kui algul oli Veimer bändi eestvedajaks, siis nüüd on selleks selgelt Kreem.

"Meie muusikalised maitsed hakkasid mingil hetkel väga lahknema," rääkis Veimer põhjusest, miks ta bändist lahkus. Veimer kiitis aga Kreemi, öeldes, et ta on kõik madalseisud hästi üle elanud, olgu need siis bändiliikmete lahkumised või rahamuredega seotud probleemid.