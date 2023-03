Botaanikaaia spetsialist: liigne armastus ei tule taimekasvatusel kasuks

Hermann sõnas "Terevisioonis", et ühed taimekahjurid, kes mullaga inimestele koju kaasa tulevad, on leinasääsklased.

"Nad tulevad tahes tahtmata. Nad on mullas olemas," ütles ta, viidates sellele, et leinasääsklased on lihtsalt üks eluslooduse osa. Ka poest ostetud muld sisaldab kahjureid. "Nad söövad mullakõdu ja orgaanilist ainet."

"Nagu ikka, on kõigi eesmärk see, et oleks järeltulev põlvkond ja seejärel nad munevadki oma väiksed munad mulla sisse," tutvustas Hermann.

"Kui nad satuvad neile sobilikku keskkonda, kus on niiskust ja sooja, siis nad hakkavad arenema," rääkis Hermann, lisades, et taimi ei tasu üle kasta. "Ehk kui te olete oma taimed üle kastnud, siis see on ideaalne keskkond kõikidele kahjuritele ja haigustele."

Ülekastetud taimi võib Hermanni sõnul päästa mullakihi peale lisamine. "Mulda võib ka enne mikrolaineahjus väikestes kogustes läbi kuumutada," sõnas ta, mis aitab veelgi kahjurite liigse vohamise vastu mullas.

"Siinkohal tuleks kindlasti soovitada, et liigne armastus ei tule taimekasvatusel kasuks," muigas Hermann.