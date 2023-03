50. sünnipäeva tähistav Jaagup Kreem: ma ei teinud seda, mida isa ootas

Kreem sõnas Vikerraadio Sten Teppanile antud intervjuus, et ema on talle pika muusikukarjääri jooksul alati toeks olnud ja teda esinema innustanud. "Isa ei saanud algusest peale aru, mis asja ma ajan," meenutas muusik, et polaaruurijast isa soovis, et ta ülikooli läheks ning bänditegemisse ta positiivselt ei suhtunud. "Täna arvab ta teistmoodi."

"Ma ei mäleta raskeid aegu – või võib-olla ma ei taha neid mäletada," kommenteeris Kreem oma lapsepõlve. "Alguses ma tahtsin Tartusse õppima minna, et saaksin vanemate hoolsa pilgu alt ära," rääkis ta, lisades, et kahjuks headele hinnetele ta keskkoolis ei õppinud ning seetõttu langes Tartu Ülikooli variant ära.

"Ma ei teinud seda, mida isa ootas," tunnistas Kreem, miks ta isaga nooruseas suhted hapud olid. "Mina pelgasin teda, sest ta oli väga konkreetne mees. Kui ta midagi ütles, siis nii ka oli," iseloomustas laulja. "Aga kuna ma olin rebel (mässumeelne – toim), siis ma tegin ikkagi teistmoodi," naeris ta.

"Ma jäin keskkoolis istuma. Ma ei ole seda vist kunagi rääkinud, aga ma tegin neli korda kirjanduse suulist eksamit," tõi Kreem näite, millega ta vanematele palju peavalu valmistas.

"Lõpuks sain pedagoogikaülikooli (Tallinna Ülikooli – toim) sisse," meenutas ta. Kreem õppis ülikoolis näitejuhtimist ning sõnas, et haridus on talle igati kasuks tulnud. "See on mulle meeletult palju andnud."

"Me elasin kodus kuni 25. eluaastani," tunnistas Kreem. "Keegi maksis arveid ja keegi ostis külmkappi süüa," muigas ta.

"Suved Saaremaal olid nii helged. See oli piiritsoon, pidi luba taotlema ja see oli ilge kadalipp, millest pidi läbi minema," meenutas ta oma suvekodu, kuhu noorena elama kolida soovis. Ka perega on Kreemi parimad mälestused just Saaremaalt. "Saaremaa on siiamaani mu jaoks pelgupaik, kus ma olen väga palju kirjutanud."

Kreem rääkis ühes ERR-i arhiivist leitud heliklipis, et tema sai Eesti taasiseseisvumisest alles kaks päeva hiljem teada, sest ta oli oma Saaremaa suvilas. "Mul ei olnud raadiot, televiisorit ega naabreid ümberringi," sõnas ta, meenutades, et ta oli suvilas tookord üksinda ning just 20. augustil aastal 1991 kirjutas ta Terminaatori hittloo "Torm".

"Ereda säraküünlaga armastus ei kesta igavesti," rääkis Kreem oma perest. Ta sõnas aga, et armastus on ainus tunne, mis on veel parem, kui esinedes publikult aplausi ja energia saamine. Kreem on oma abikaasaga juba üle 20 aasta abielus olnud. "Loomulikult ma armastan oma naist ja ma armastan oma lapsi, aga see on natuke teistmoodi ja see on jumala okei, et see teistmoodi on," rääkis ta armastuse ja armumise erinevusest.

Sten Teppani intervjuu Jaagup Kreemiga on Vikerraadio eetris teisipäeval, 28. märtsil kell 16.15.