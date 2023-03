Ansambel The Wildcard oma debüütalbumist: vahel kirjutame ka unenägudest

Pop-rokk-kantrit viljelev bänd The Wildcard avaldas äsja oma debüütalbumi "Stupid Fears", mis on nende sõnul segu kurvast ja õnnelikust muusikast.

"Kirjutame elust enesest ja laulusõnad on enamasti minu sulest," tutvustas solist ja "Aktuaalse kaamera" toimetaja Veronika Uibo oma ansamblit "Terevisioonis". "Kirjutame sellest, mida ümberringi näeme ja mis enda sees on. Vahel ka sellest, mida oleme unes näinud või millest me unistame."

"Me teeme sõnu natuke äkilisemaks, muidu on kõik nii ilusad," muigas bändiliige Siim Laine.

Ansambli debüütalbum ilmus ka vinüülil ning selle esitluskontserdid on neil juba ära peetud. "Kas mitte ei olnud äsja ka uudis, et vinüül vallutab maailma?" vastas Uibo küsimusele, miks nad otsustasid albumi ka vinüülil avaldada. "Järgmise albumiga üritame kasseti välja anda."

Laine lausus, et plaadi eesmärk on kuidagi loomingut piiritleda – albumile panevad nad sarnased lood kokku. "Kui neid järjest kuulata / .../ siis iga loo järjekord on põhjendatud," lisas Uibo. Tema sõnul vormub albumist välja terviklik lugu.