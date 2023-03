Kennelliidu esimees: sellist asja, nagu kuri koer, ei eksisteeri

Stuudiosse toodud Johnny on cavalier King Charlesi spanjeli tõugu. "See tõug on praegu Inglismaal väga populaarne just oma suuruse, temperamendi ja inimesearmastuse poolest," sõnas ta, lisades, et antud tõug ei ole küll väljasuremisohus, kuid temaga väga sarnane koeratõug King Charlesi spanjel, mis on alalhoituma iseloomuga, on ohustatud küll.

"Üks kaduvatest koeratõugudest on pikakarvaline kolli, kes oli kunagi igatpidi TOP-is," tõi Hallik välja esimese koeratõu, kes on Eestis hoogsalt vähenenud.

"Kindlasti mängib populaarsuses rolli ka see, kuidas koeratõug on inimestele lähemale toodud," ütles Hallik. Näiteks tõi ta filmi "Lassie", mis kunagi kolli tõu väga populaarseks tegi.

"Kui koeratõug on saanud kuidagi rohkem meediakajastust või seda on televisioonis näidatud - see kindlasti annab inimestele indu, et nad tahavad ka ise seda tõugu endale võtta," oli ta kindel.

Veel üks koeratõug, mis on Eestis viimastel aastatel ära kadumas, on saluki. "Ühtegi seda tõugu koera ei sündinud eelmisel aastal," ütles Hallik.

"Päris paljud inimesed ostavad endale koera välismaalt," nentis aga Hallik, et siiski võib eelmainitud koeratõugi Eesti tänavatel kohata.

"Kindlasti tuleks end kurssi viia, mis tõuga tegu on ja kas see sobib sulle kui tulevasele koeraomanikule," ütles ta, mida peaks iga tulevane koeraomanik enne koera võtmist läbi mõtlema. "See on ikkagi üle kümne aasta kohustust."

"Ka dobermannide populatsioon on vähenemas, kuid neid on veel linnapildis näha ja mida ikkagi võetakse," lausus Hallik. "Võib-olla paljusid on ära hirmutanud arvamus, et tegu on kurja koeraga, aga tegelikult sellist asja, nagu kuri koer, ei eksisteeri - see kõik on ikkagi kasvatamises ja õpetamises kinni."