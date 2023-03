Einar Kuusk Netflixi filmis näitlemisest: pidin filmi kõige hullemaid stseene mängima

Kuusk tõdes saates, et näitlemist ei ole ta kunagi õppinud ja keskkool jäi tal samuti lõpetamata. Ta sõnas, et keskkoolis käies oli ta väga aktiivne YouTuber ning aja nappuse tõttu kannatasid enim just matemaatikatunnid, kus tal osad kontrolltööd tegemata jäid. "Mul ei olnud aega vahepeal koolis käia ja kuna matemaatika on mul kõige nõrgem koht, siis ma otsustasin, et ohverdan matekaatikatunnid," ütles ta. Kuusk kinnitas aga, et kõik lõpueksamid said tal sooritatud.

"Ma oleksin tahtnud väga lavakasse või BFM-i proovida," ütles näitleja ainsa põhjuse, miks ta keskkooli lõputunnistuse puudumist kahetseb.

"Kui sa näitlejana castingu'id teed, siis sa ei tohi loota, et rolli saad, sest tõenäoliselt sa ei saa," lausus Kuusk, et paljude casting'ute tegemine on lihtsalt üks osa näitleja tööst.

Kuusk meenutas, et "Lutheri" casting'u stseenid filmis ta telefoniga üles. "Kaks või kolm stseeni oli, mis ma läbi mängisin. Kusjuures ma filmisin neid telefoniga, sest ma ei saanud kaamerat sel hetkel kasutada. / .../ Mis tõestab seda, et vahet ei ole, millega sa filmid, kui sa castinguid teed, peaasi, et su nägu on näha, et nad näeksid su näitlemist."

"Ma pidin psühhopaatseid stseene mängima – neid kõige hullemaid stseene, mis seal filmis on," meenutas Kuusk oma tegelaskuju.

"Paar kuud enne filmimist pidin kolima Londonisse, siis hakkasid pihta meigiproovid, kostüümiproovid ja kordinatsioonitreening," rääkis ta ettevalmistustest. "Nädal või kaks treenisime kahe- või kolmeminutiliseks võitlusstseeniks," muigas ta. "Pärast lõigati enamus välja."

Kuusk sõnas, et "Lutheri" esilinastuse järelpidu jäi viisakuse piiridesse. "See ei olnud tegelikult pidu, nad teevad seda nagu oma tööd," kinnitas ta. "Nad ei lase end päriselt vabaks, see on ikkagi PR," lisas Kuusk, viidates sellele, et ka after-party'del promotakse oma filmi edasi.