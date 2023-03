Tech-house'i artist Martin Ikin esineb Kultuurikatlas

Eesti elektroonilise muusika kommuunid Hype The Funk ja Bianca korraldavad suurel reedel ühise kevadpeo, mille peaesinejaks on tech-house'i veteran, plaadifirma Toolroom heliinsener, DJ ja produtsent Martin Ikin.

"Saab olema ülimalt põnev ja rütmiline õhtu, Martini muusika sobib Kultuurikatlasse ideaalselt," rääkis üks Hype The Funki eestvedajatest Valter. Ta lisas, et Ikinit on proovitud Eestisse esinema saada juba üle kolme aasta.

Ikinit võib pidada elektroonilise muusika veteraniks, kuna ta on produtseerinud muusikat erinevates skeenedes juba 1990. aastate algusest saati. 2020. aastal oli Ikin Beatporti (elektroonilisele muusikale orienteeritud veebiplatvorm – toim) enimmüüdud tech-house'i artist. Spotifys on produtsendil aga enam kui miljon igakuist kuulajat.

Ikinit tuntakse eelkõige tema eriliste bassiliinide poolest: autentsed ja energilised bassikäigud ongi tema signatuuriks. Veebruaris autasustati Ikinit esimese kuldplaadiga singli eest "Headnoise (Get Hype)". Samuti on Ikin teinud remikse teiste artistide lugudele, kelle hulgas on ka Basement Jaxx, Blonde ja Oliver Heldens.

Suurel reedel toimuval üritusel astuvad kõrvalesinejatena üles ka Hype The Funki ja Bianca resident-DJ-d.