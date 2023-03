Võsu rannafestivali väliskülalisteks on Example ja Netsky

28. ja 29. juulil toimuva Võsu rannafestivali väliskülalisteks on drum'n'bass artist Netsky Belgiast ning lugudega "Changed The Way You Kiss Me", "Kickstarts" ja "Stay Awake" kuulsust kogunud Example Suurbritanniast.

Netsky on alates 2009. aastast edetabelites figureerinud lugudega "Rio", "Come Alive", "Work It Out", "Thunder", "Let Me Hold You", "Love Has Gone" ja "Here With You".

Example tegi oma esimese edetabelietteaste 2009. aasta septembris, kui ilmus "Watch the Sun Come Up", mis oli esimene singel tema teiselt albumilt "Won't Go Quietly". Kolmandalt albumilt "Playing in the Shadows" pärinev singel "Changed the Way You Kiss Me" jõudis üle Euroopa mitmetesse edetabelitesse.

Lisaks väliskülalistele saab Võsu rannafestivali laval näha ja kuulda ka Eesti artiste: Terminaator, Shanon, Tanel Padar, A-Rühm, Clicherik & Mäx, Stefan, Wateva feat. M Els & Elina Born, Villemdrillem, Kaw feat. Karl Killing, Merilin Mälk ja Púr Múdd feat. Grete Paia.