Ragnar Kaasik: sport on mulle eluaeg huvi pakkunud, aga muusikat armastan rohkem

"Muusikast on igas valdkonnas kasu, just takti ja süsteemsuse kohapealt. Iga valdkond nõuab mingit rütmi, ükskõik, kuidas see selles valdkonnas kajastub. Muusika annab selleks aluse," kirjeldas Kaasik, kuidas on muusikast kasu olnud tema igapäevatöös sporditoimetajana.

"Rohkem armastan muusikat," vastas Kaasik, et muusika on talle natuke südamelähedasem kui sport. ERR-i sporditoimetusse sattus ta tööle tänu töökuulutusele, mis toona silma jäi. "Sport on mulle eluaeg huvi pakkunud ja ma olen alati sellel silma peal hoidnud. Kuulutusele vastamine ikkagi tühjast kohast ei tulnud," selgitas ta.

Ragnar Kaasik "Hommik Anuga" saates 26. märtsil. Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

Kaasik annab vabal ajal ka matemaatika eratunde noortele. Ta sõnas, et õpilastel jääb vahepeal mõni teema koolis aru saamata, sest paratamatult ei ole võimalik õpetajal teha üle 30 õpilasele 45 minutiga kõike selgeks. "Kui neil on vaja mingi töö koolis ära teha või eksamiks korrata, siis nad on seda pigem edukalt pärast teinud," rääkis ta oma töö viljadest. "Sellist õpilast, kes lõpuni välja aru ei saaks, ei ole mul olnud," tõdes Kaasik. "Kõik on võimelised oma matemaatilist mõtlemist arendama."

Kaasik kinnitas, et muusikat kirjutab ta emotsioonidest lähtuvalt. "Kindlasti saab ka ratsionaalset pidi lähenedes väga head muusikat kirjutada, aga minul on selleks vaja emotsioone. Muide, see lugu, mis kõlama hakkab ("Lazy Love Song") – see on kirjutatud ühe pildi järgi," rääkis ta, viidates pildile, mille elukaaslaselt kingiks sai.