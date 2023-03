Rosalia avaldas kolm uut lugu koostöös Rauw Alejandroga

Rosalia ja Rauw Alejandro uus muusika on inspireeritud nendevahelisest suhtest ja armastusest. Muusikud sõnasid, et on juba mitu aastat tahtnud koos lugusid avaldada, ent nüüd oli selleks lõpuks õige aeg. "Iga lugu räägib erinevatest armastuse etappidest," sõnas Rosalia.

Alejandro lisas, et kõiki tundeid on keeruline olnud vaid kolme laulu sisse panna, seega võib duolt oodata tulevikus veelgi ühist muusikat.

Ühele värsketest singlitest ("Beso") ilmus ka muusikavideo, kus saab Rosaliat ja Rauw Alejandrot näha koos reisimas Jaapanis, Puerto Ricos, Hispaanias, Suurbritannias ja testest kohtades.